رونالدو: لم نخسر شيئا.. لا زلنا في ننافس في دوري الأبطال

(إفي): أكد مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو اليوم أن فريقه يواجه "موسما صعبا" إلا أنه "لم يخسر شيئا" لأنه "مستمر في بطولة دوري أبطال أوروبا".

وقال رونالدو خلال حفل دعائي لأول عطر له في مطار باراخاس بمدريد لدى سؤاله عن مباراة الاياب أمام روما الايطالي في دوري الابطال إن فريقه: "لديه أفضلية جيدة للغاية، ولكن في كرة القدم لا يمكن أن تتملكك الثقة".

وفاز الميرنجي في مباراة الإياب على روما بثنائية نظيفة من توقيع كريستيانو وخيسي. وسيقام لقاء الاياب في الثامن الشهر الجاري.

وأكد رونالدو أن "الموهبة لا تساوي شيئا من دون العمل الشاق"، موضحا أن مستوى لعبه "لم يتغير تقريبا".

وحول خططه المستقليه، قال إنه يتمنى: "الاستمرار على هذ المنوال في ريال مدريد لاحراز ألقاب جماعية".

وأكد أيضا أنه يتمنى الاستمرار في العمل لـ"إسعاد الجمهور".

وعن الهدف الذي يحلم بإحرازه، قال ضاحكا "سيكون الافضل التلاعب بالأحد عشر لاعبا وإحراز الهدف".

وأكد كريستيانو أن العطر الذي يحمل اسمه "شيء جميل" وساهم بنفسه في تصميمه.