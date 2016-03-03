تقرير في الجول - ماينز ينهي مسيرة انتصارات 9 أشهر لبايرن بملعبه

أنهى فريق ماينز سلسلة انتصارات بايرن ميونيخ على ملعبه التي دامت لقرابة التسعة أشهر بعدما انتصر عليه بهدفين لهدف في ملعب أليانز آرينا.

وأنهى فريق المدرب مارتن شميدت مسيرة انتصارات الفريق البافاري على ملعبه والتي بدأت بنهاية الموسم الماضي واستمرت طوال ما فات من الموسم الحالي سواء في الدوري أو الكأس أو دوري الأبطال وطوال 17 مباراة متتالية على ملعب الأليانز أرينا.

وكانت أخر هزائم البافاري على ملعبه في مايو الماضي عندما خسر بهدف نظيف أمام أوجسبورج في الجولة الـ32 من الموسم الماضي.

بعدها حقق الفريق انتصارا وحيدا على برشلونة في مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لم يكن كافيا لمساعدة الفريق في الوصول إلى النهائي بجانب تحقيق فوز أخر في الدوري الألماني.

وهذا الموسم لعب بايرن 11 جولة من الدوري الألماني على ملعبه بجانب 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا ومباراة في الكأس.

ونجح بايرن في تحقيق الفوز في كل المباريات الـ177 التي لعبها منذ مايو الماضي وحتى مباراة الأمس والهزيمة أمام ماينز على ملعبه الأليانز أرينا.

وسجل لاعبو بايرن ميونيخ خلال تلك المباريات 57 هدفا ولم تهتز شباكهم سوى في 7 مناسبات فقط.