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حقيقة زواج عمرو دياب من فتاة مغربية

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حقيقة زواج عمرو دياب من فتاة مغربية حقيقة زواج عمرو دياب من فتاة مغربية

الخميس 03-03-2016 15:28

انتشرت أخبار تناقلتها مواقع إلكترونية عربية، عن زواج الفنان من فتاة مغربية تصغره بـ 38 عاماً.
مصادر مقربة من الفنان أكّدت لـ"سيدتي نت"، أنّ الخبر عار تماماً عن الصحة، وأن عمرو دياب متزوج حالياً من سيدة واحدة فقط وهي زينة عاشور والدة أبنائه الثلاثة، بينما ابنته الكبرى "نور" من طليقته الفنانة رضا.
هذه الشائعة ليست الأولى التي تطلق على عمرو دياب فيما يخص شائعات الزواج، فقد سبق وأشيع أنه متزوج من فتاة لبنانية، ثم قيل إنه متزوج سر من مديرة أعماله هدى الناظر إلا أن كل هذه الأخبار تبيّن أنّها مجرد شائعات.

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سيدتي

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