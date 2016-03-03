حقيقة زواج عمرو دياب من فتاة مغربية

انتشرت أخبار تناقلتها مواقع إلكترونية عربية، عن زواج الفنان عمرو دياب من فتاة مغربية تصغره بـ 38 عاماً.

مصادر مقربة من الفنان أكّدت لـ"سيدتي نت"، أنّ الخبر عار تماماً عن الصحة، وأن عمرو دياب متزوج حالياً من سيدة واحدة فقط وهي زينة عاشور والدة أبنائه الثلاثة، بينما ابنته الكبرى "نور" من طليقته الفنانة شيرين رضا.

هذه الشائعة ليست الأولى التي تطلق على عمرو دياب فيما يخص شائعات الزواج، فقد سبق وأشيع أنه متزوج من فتاة لبنانية، ثم قيل إنه متزوج سر من مديرة أعماله هدى الناظر إلا أن كل هذه الأخبار تبيّن أنّها مجرد شائعات.