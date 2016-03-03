جنيفر لوبيز تبيع منزلها الزوجي وتشتري قصراً بـ 22 مليون دولار

اشترت جنيفر لوبيز Jennifer Lopez قصراً بقيمة 22.9 مليون دولار، في بيفرلي هيلز المعروفة بمنازل المشاهير.

إختارت المغنية العالمية، البالغة من العمر 46 عاما، هذه الملكية التي تبلغ مساحتها 14 ألف قدم مربع بعد وضع المنزل الزوجي، الذي كانت تعيش فيه مع زوجها السابق مارك أنتوني Marc Anthony في الأسواق، حيث قامت بتخفيض سعره الى 12.5 مليون دولار، بعدما كانت قد اشترته مع أنتوني Anthony في عام 2010 بـ 8.2 مليون دولار، وبقي معها حتى بعد أن افترقا في عام 2011.

وكان تقرير TMZ قد كشف عن أنّ القصر الفخم كان يملكه منتج الأفلام فرانك مانكوسو Frank Mancus، الذي يدير شركتيّ Paramount وستوديوهات MGM.

يقع القصر في الحيّ نفسه الذي تقطن فيه مجموعة من النجوم، بما فيهم ديمي مورDemi Moore، وهاري ستايلز Harry Styles وتشانينج تاتوم Channing Tatum الذي يقطن في منطقة مرتفعة في واحدة من المناطق الأكثر تميّزاً في بيفرلي هيلز.

وأعلنت JLO جي لو أنّها ستنتقل إلى منزلها الجديد في سبتمبر/ أيلول القادم، على الرغم من أنها تتطلع إلى الانتقال إليه بأقصى سرعة.

يتميّز قصر بيفرلي هيلز الجديد بمجموعة كبيرة من الميزات المذهلة، بما في ذلك ديكور البحر الأبيض المتوسط، حوض سباحة واسع، غرفة ألعاب، صالة رياضية، وغيرها من الغرف الفخمة التي تتميّز بالعوارض الخشبية ، خصوصاً في غرفة المعيشة الدافئة والشمعدانات الأصيلة والفخمة. ناهيك بالأثاث المريح والفخم للغاية الذي يميّز غرف النوم والطعام، الذي امتزج أسلوبه بين المغربي والشرق أوسطي.

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