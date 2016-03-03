الإفراج عن نجمة "ستار أكاديمي" ميريهان حسين بكفالة مادية

خرجت الممثلة المصرية الشابة ميريهان حسين من السجن، بعد أن قضت يومين كاملين فيه لاتهامها بالهروب من كمين للشرطة في حي الهرم، وسبها وضربها لضباط الكمين.

وقد أخلي سبيل ميريهان بكفالة قدرها خمسة ألاف جنيه، ما يعني أن القضية لا تزال مستمرة.

ويأتي الإفراج عن ميريهان بعد صدور نتيجة الكشف الطبي عليها، الذي أثبت تعرّضها للاعتداء في أماكن متفرّقة من جسدها، وهو ما أجبر النيابة على التحقيق في الواقعة مع الضباط الذين اتهمتهم ميريهان بالتعرض لها.