ماذا قال عادل إمام عن الظهور الأول له مع أحفاده؟

أعرب الفنان القدير عادل إمام عن سعادته بظهوره لأول مرّة مع أحفاده من خلال برنامج " I'm Famous yes " .

وفي اتصال معه، قال الفنان الكبير لـ"سيدتي نت"، إنه أقدم على التجربة بسبب رغبته الدائمة في لقاء جمهوره بشكل غير تقليدي سواء في اللقاءات أو الأعمال الفنية.

ورفض الفنان الملقب بالزعيم الحديث عن تفاصيل الحلقة قائلاً إنها ستكون مفاجأة لا يريد أن يفسدها بالحديث عن أي تفصيل صغير، داعياً الجمهور إلى مشاهدتها قائلاً "شوفوها هتتبسطوا".

من جهة ثانية، لا يزال عادل إمام مشغولاً بتصوير مسلسله الجديد "مأمون وشركاه" المقرر عرضه ضمن المارتون الدرامي لشهر رمضان القادم.