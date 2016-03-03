الموسيقار المغربي سعيد الشرايبي في ذمّة الله

انتقل إلى جوار ربه الموسيقار المغربي سعيد الشرايبي، صباح اليوم الخميس في الدار البيضاء، إلى دار البقاء بعد صراع طويل مع المرض عن عمر 65 سنة.

ورثى الفنان المغربي نعمان لحلو قبل قليل، الراحل، عبر تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقول فيها: "الموسيقار سعيد الشرايبي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وسبق للفنان الراحل أن حصل على عدد من الجوائز، أهمها الوسام العربي لأحسن مشاركة عربية بالجزائر سنة 1984، جائزة العود ببغداد سنة 1986، وجائزة الموسيقى الغرناطية رفقة أمينة العلوي بباريس سنة 1992، وجائزة الإستحقاق بدار الأوبرا في القاهرة سنة 1994، وفي نفس السنة نال جائزة أفضل عازف عود من السيياد، وغيرها من الجوائز الفنية الكثيرة.