سلمى حايك حزينة... ماذا؟

تعرّضت الممثلة المكسيكيّة سلمى حايك Salma Hayek في مزرعتها الفخمة التي تسكنها في واشنطن مع زوجها الملياردير الفرنسيّ فرانسوا بينو François Pinault إلى حادثة مؤلمة جعلتها تعلن الحداد لأيام. فقد قام جار الممثلة اللبنانية الأصل في السّكن بإطلاق رصاصة على كلبها موزار البالغ من العمر9 سنوات ذي السلالة الألمانيّة، فأرداه قتيلا .

ووفق ما أوردته جريدة الباريزيان الفرنسيّة وصحف أخرى ، فانّ النجمة تملك ثمانيّة كلاب من بينها موزارالذّي مات إثر رصاصة في قلبه سبّبت له نزيفا داخليا، كما أكّد الطبيب البيطري الذّي قام بتشريحه.

كتبت حايك Hayek على انستقرام أنّها في حداد بعد موت كلبها موزار، ووصفته بأنّه كلب رائع ولم يكن أبدا عدوانيّا أو عنيفاً ولم يقم بعضّ أحد. وأضافت أنّه كان صديقاً وفيّاً ومخلصاً ولا يستحقّ موتا مؤلما كهذا، على حدّ تعبيرها.

وطالبت الممثلة المكسيكية بأن تأخذ العدالة مجراها، بعد أن تقدّمت بشكوى للقضاء حيث تولّت الشّرطة إجراء تحقيق مع الجار، وانتهت الشرطة إلى القول إنّ الطلق على الكلب له مبرّراته، وقد تمّ بالتّالي حفظ القضيّة . وقد ذكر الجار أنّ كلاب سلمى حايك Salma Hayek تقتحم باستمرار حديقة بيته وتعتدي على كلابه، و أنّ كلبها موزار كان مصدر إزعاج بالنسبة إليه، وقد حاول مرّات عدة إبعاده، ولكن لم يكن يقصد قتله.

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