بطلة "مثل القمر" ستيفاني صليبا تقدّم هدايا لـ عادل كرم وتعايره بها

وزع المكتب الإعلامي لبطلة مسلسل "مثل القمر" ستيفاني صليبا بياناً صحفياً عن إطلالة صليبا في مسلسل "هيدا حكي" الذي يقدمه الفنان عادل كرم.

أشار البيان، انه وبحسب تصريح عادل فإن العمل يحقق أعلى نسبة مُشاهدة مقارنة مع الأعمال المعروضة على الشاشات المحليّة، وهذا يعني أن مسلسل "مثل القمر"، ووفق ما جاء في البيان، تفوق على مسلسليّ "سمرا" الذي تلعب بطولته نادين نسيب نجيم وأحمد فهمي وطوني عيسى و"سوا" الي يتقاسم بطولته يوسف الخال وايميه صياح في ثاني تجاربهما التمثيلية من بعد مسلسل "وأشرقت الشمس".

كما تحدّثت ستيفاني، وفق ما جاء في البيان، عن تجربتها التمثيليّة الأولى ودور "قمر" المُركّب والذي تتطلب منها أشهراً من التحضير مع الممثلة القديرة تقلا شمعون وأكدت على أنّ تقلا هي وراء صقل موهبتها، كما أشارت إلى أنّ الحلقات المُقبلة من المُسلسل ستُظهر تطوّر ونضوج "قمر" الفتاة البريئة التي لم تُعط لها فرصة التعلّم في أوّل مرحلة من حياتها لتتمكّن من التمييز.

وفي ختام البيان "تمّ التذكير" بأن ّ ستيفاني صليبا قدّمت في ختام الحلقة مجموعة من الهدايا لعادل كرم وهي ربطة عنق (بابيون) مُصمّمة خصّيصاً له من مجموعة إيلي عسّاف، وصورة لمزار "إمّ المراحم" الموجود في ضيعة ستيفاني الشماليّة مزيارة، وكتاب للإعلامي روبير فرنجيّة بعنوان"غابت الشمس".

صحيح أن عادل كرم يعتمد تقليداً في برنامجه يقوم على تبادل الهدايا مع ضيوفه، ولكن لم يكن يفترض بالمكتب الإعلامي الخاص بالمسلسل، أن يشير سواء من قريب أو بعيد إلى موضوع "الهدايا"، وهذه الناحية تعتبر سابقة لم يقدم عليها أحد من قبل.