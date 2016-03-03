مادونا تتهم زوجها السابق بازدراء المحكمة وتطالب باعتقاله

طالب محامو مادونا Madonna بالقبض على زوجها السابق غي ريتشي Guy Ritchie بتهمة ازدراء المحكمة.



ووضع فريق المغنية القانوني هذا الطلب خلال جلسة استماع جرت في محكمة مانهاتن، كان كلا الزوجين السابقين يستمعان إليها عبر الهاتف، لتواجدهما خارج نيويورك، حيث يتنازعان على وصاية ابنهما روكو Rocco البالغ من العمر 15 عاماً.

وقالت محامية مادونا Madonna أنّه على ريتشي Ritchie جلب ابنه إلى نيويورك ليعيش في كنف والدته لحلّ هذا النزاع المرير، لأن هذا هو ما تمّ الاتفاق عليه وفق أحكام القانون يوم تمّ الطلاق بين الطرفين في عام 2008.

ولا يزال يعيش إبن مادونا Madonna المراهق مع والده في لندن، بعد أن رفض العودة إلى نيويورك ليعيش مع والدته، وقد سُئل القاضي في نيويورك إصدار مذكرة اعتقال بحق ريتشي Ritchie ، إلا أنّ محكمة العدل العليا في نيويورك، المتمثلة بالقاضي لويس كابلان Lewis Kaplan قالت إنّها لم تصل بعد إلى حكم إصدار مذكرة توقيف بحق والد روكو Rocco .



بدوره رفض محامي ريتشي Ritchie بيتر برونشتاين Peter Bronstein بغضب طلب فريق مادونا القانوني، وقال إنّ موكله لم يقم بازدراء المحكمة كي تتمّ عملية اعتقاله.



ووبّخ القاضي كابلان Kaplan الوالدين بسبب أنانيتهما، واتهمهما بأنّ جلّ ما يهمّهما هو انتهاء القضية فقط، حيث قال: "بصراحة كلاكما اختار أن يعيش حياته تحت الأضواء، ولكن ولدكما لم يفعل ذلك، بل يود لو تُحلّ هذه القضية بطريقة تحفظ خصوصية عائلته. "

وحث كابلان Kaplan الطرفين للتفكير بما هو الأفضل لولدهما، على أن تُستأنف القضية في الأوّل من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

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