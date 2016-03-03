تحقيق في الجول - كرة طائرة.. كيف يموت حلم اللاعبات في الأوليمبياد بحجة الثانوية العامة!

218 لاعبة مصرية مسجلة في الدوري المصري الممتاز للكرة الطائرة. والمنتخب ينسحب من التصفيات المؤهلة للأوليمبياد بسبب 3 لاعبات! القصة كاملة يقدمها FilGoal.com.

الثانوية العامة أو عدم القدرة على التعامل معها قضت على فريق رغم نتائج مميزة وغير مسبوقة، كفوز على منتخب كينيا الذي لم نفز عليه منذ 14 عاما وخسارة بصعوبة أمام الكاميرون في المباراة النهائية لمنتخب سيدات مصر للكرة الطائرة.

التأهل لأولمبايد ريو دي جانيرو كان قاب قوسين أو أدنى ليكون أول منتخب نسائي لتأهل للأوليمبياد في تاريخ مصر، لكن الحظ لعب لعبته وخسر المنتخب المصري لسيدات كرة الطائرة أمام نظيراتهن الكاميرونيات في المباراة الفاصلة، لتتأهل الكاميرون، وتتحول مصر للتصفيات القارية النهائية.

ثم جاء القرار المفاجيء إذ أٌعلن للعيان يوم أمس الأربعاء، انسحاب منتخب مصر من التصفيات النهائية المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل بسبب الارتباط بامتحانات شهادة الثانوية العامة!

فؤاد عبد السلام رئيس اتحاد الكرة الطائرة يقول لـ FilGoal.com: "اتخذنا قرارا بالاعتذار عن عدم خوض التصفيات النهائية المؤهلة للأولمبياد بسبب عدم توافر لاعبات للسفر بدلا من الغائبات، والقرار نهائي لا رجعة فيه بعد إبلاغ الاتحاد الدولي للكرة الطائرة".

وصرح عبد السلام "آية الشامي نجمة الفريق مصابة بخلع في الكتف سيستوجب سفرها لإيطاليا للعلاج، ولدى الفريق لاعبات يرتبطن بامتحانات الثانوية العامة، فضلا عن ارتباط اللاعبات ببطولة إفريقية للأندية التي يشارك فيها 3 أندية وبطولتي الدوري والكأس المحليتين".

هل وافقت اللاعبات على هذا القرار؟

عادل السداوي عضو المجلس يقول لـ FilGoal.com: "القرار كان جماعيا بموافقة المجلس، الجهاز الفني وأولياء أمور اللاعبات بعد أن اتضح لنا أن الفوز والتأهل أصبح شبه مستحيل في الظروف الحالية".

وأوضح "الجهاز الفني طلب 6 أسابيع قبل التصفيات المقرر لها في شهر مايو لإعداد الفريق، واللاعبات يرتبطن بامتحانات الثانوية العامة والتأجيل سيعني تأجيل عام دراسي كامل".

القاعدة العامة للعبة في مصر

يتكون الدوري المحلي للكرة الطائرة للسيدات من 18 ناديا، ويتكون كل فريق من 12 ناديا، أي أن مصر تملك قرابة 216 لاعبة كرة طائرة، ورغم ذلك فقد اعتذرت مصر عن التصفيات لغياب 3 لاعبات من القوام الأساسي للفريق.

عادل السداوي يرد "منتخب مصر للسيدات يملك صفا أول يشكل القوام الأساسي للمنتخب، ويملك صفا ثانيا لكنه بعيد تماما عن مستوى الصف الأول، ولذلك فإن الغائبات لا يمكن تعويضهن، وإن سافرت اللاعبات بتلك الطريقة وحصلنا على مركز ثالث أو رابع، سيضيع شكل الإنجاز المحقق لأن فرصنا في التأهل بالوضعية الحالية لن تتعدى 40%".

وأضاف "كنا نريد السفر بالتأكيد، لكن الظروف حالت دون ذلك، والأمل في أن نعوض ما فاتنا في بطولات إفريقيا والعالم تحت 23 عاما، فنحن نملك فريقا مميزا بإمكانه أن يتسيد عرش القارة لسنوات قادمة".

التفاوض مع وزارة التعليم

طلب تأجيل الامتحانات من وزارة التربية والتعليم كان حل مطروحا ربما، لكن هنا يقول عادل السداوي: "لم نحاول لأننا حاولنا في ذلك الأمر خلال الأعوام الماضية ولم نصل أبدا لحل، الحل يكون موجودا حين تكون اللاعبات في مراحل سنية مختلفة عن الثانوية العامة، أما الثانوية العامة فكما تعلمون لا يمكن تعويضها".

اللاعبات يرفضن

علم FilGoal.com أن اللاعبات يرفضن قرار الاعتذار وتمنوا السفر وخوض التصفيات ومحاولة الفوز مهما كانت الظروف.

وعن ذلك تقول فريدة العثقلاني لـ FilGoal.com: "بطبيعة الحال كنا نريد المشاركة، ولكن في النهاية هو قرار الاتحاد ولا يمكن الرجوع فيه الآن".

وأضافت "كنا على استعداد للقتال في الملعب لأننا وصلنا إلى تلك المرحلة بشق الأنفس، لكن الأمل الآن في البطولات المقبلة بعد أن ضاعت الفرصة هذه المرة".