بالصور.. محافظ السويس يكرم الفائزين فى مسابقات البحث العلمى

أكد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، اليوم الخميس، ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى فى المرحلة القادمة، والعمل على تشجيع طلبة المدارس الفنية على التفوق، بالإضافة إلى أهمية تدعيم والوقوف بجانب المخترعين الصغار من أبناء السويس، مشددا على أنه أعطى تعليمات لمدير المركز الاستكشافى بتبنى المواهب فى جميع المجالات والاهتمام بالبحث العلمى.

جاء ذلك خلال تكريم اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، للحاصلين على جوائز ومراكز أولى فى مجال البحث العلمى من مدرسة الصناعية المتقدمة بمدينة 24 أكتوبر لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة معرض "إنتل للعلوم والهندسة" ومشاركتهما ببحث عن الروبوت فى الصناعة وبحث اكتشاف الغازات السامة بشركات البترول والكيماويات ضمن 144 متسابقًا على مستوى المحافظات، وجائزة "إيسف" بمشروعها توليد الطاقة من الرياح بمنحهم شهادات تقدير وميدالية محافظة السويس .

كما تم تكريم الدكتور محمد رمزى مدير عام التأمين الصحى بالسويس، والمديرين المثاليين وهم خالد فهيم مدير مدرسة الصناعية المتقدمة بمدينة 24 أكتوبر، وسامية عبد الفتاح مدير مدرسة الإمام الشافعى الابتدائية، ومايسة شعبان مدير مدرسة الحديثة بنات الإعدادية.

وكرم "الهياتمى"، الرواد المثاليين على مستوى مدارس السويس، وهم صفاء جابر أحمد من مدرسة الصناعات بنات بالسويس، وسحر إبراهيم سعد الدين من مدرسة الخليفة المامون، ويسرية مصطفى من مدرسة الجمهورية الابتدائية بالصباح.



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