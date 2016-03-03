أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: طموحات التوأم تصطدم بمفاجآت كمبالا -
مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ختام الدورة التدريبة "العلاقات الأسرية وإدارة الموارد" بجامعة القناة

Google+ Print
ختام الدورة التدريبة "العلاقات الأسرية وإدارة الموارد" بجامعة القناة ختام الدورة التدريبة "العلاقات الأسرية وإدارة الموارد" بجامعة القناة
اختتمت اليوم إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القناة دورتها التدريبية المتعلقة بالعلاقات الأسرية وإدارة المواردـ التى عقدت خلال الفترة من1 حتى 3 مارس 2016 وشارك فيها 40 متدربا من داخل وخارج الجامعة.

جاءت الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر فيها الدكتور عمرو محمد مصطفى مدرس إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة كلية تربية القناة، وأشرف عليها مصطفى محمد حسن مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع وفاتن ابراهيم رئيس قسم بإدارة التدريب.

تناولت محاضرة اليوم الثالث والختامى للدورة حول إدارة الموارد الاسرية سواء الموارد البشرية أو الموارد المادية للأسرة وكيفية التعامل معها وترشيد الاستهلاك الأسرى وانعكاسه على المجتمع والدولة والعلاقات الأسرية.

-ختام-الدورة-(1)

-ختام-الدورة-(2)


>- دورات تدريبية لطلاب جامعة القناة بمركز تنمية المهارات المهنية والتوظيف
>

- نائب رئيس جامعة القناة يلتقى بالوفد المتميز رياضيا قبل السفر إلى الأقصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365