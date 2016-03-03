ختام الدورة التدريبة "العلاقات الأسرية وإدارة الموارد" بجامعة القناة

اختتمت اليوم إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القناة دورتها التدريبية المتعلقة بالعلاقات الأسرية وإدارة المواردـ التى عقدت خلال الفترة من1 حتى 3 مارس 2016 وشارك فيها 40 متدربا من داخل وخارج الجامعة.

جاءت الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر فيها الدكتور عمرو محمد مصطفى مدرس إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة كلية تربية القناة، وأشرف عليها مصطفى محمد حسن مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع وفاتن ابراهيم رئيس قسم بإدارة التدريب.

تناولت محاضرة اليوم الثالث والختامى للدورة حول إدارة الموارد الاسرية سواء الموارد البشرية أو الموارد المادية للأسرة وكيفية التعامل معها وترشيد الاستهلاك الأسرى وانعكاسه على المجتمع والدولة والعلاقات الأسرية.

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