محافظ سوهاج يتفقد مدينة جرجا ويطالب بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة المزلقانات

قام الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج يرافقه المحاسب كمال شلبي سكرتير عام مساعد المحافظة بجولة تفقدية بمركز ومدينة جرجا أكد خلالها سرعة الانتهاء من اعمال صيانه المزلقانات و السوق وتركيب الانارة اللازمة له ، وصيانة دورات المياه الكائنه بشارع الحريه والامام الطبري بشيخ العرب بجرجا .

وتفقد المحافظ شوارع مدينة جرجا والتقي مع المواطنين لبحث مشكلاتهم وتلبية إحتياجاتهم الضرورية، كما قام سيادته بالإشراف والمتابعة لإصلاح ماسورة مياه بأحد الشوارع الرئيسة بمركز ومدينة جرجا حتي تم الإنتهاء من إصلاحها بمعاونة معدات وعمال الوحدة المحلية وشركة المياه .

وشدد محافظ الإقليم علي ضرورة الإهتمام بأعمال الصيانة الدورية والنظافة العامة بجميع شوارع مركز ومدن وقري المحافظة ، وأنه لا مكان لمقصر أو متخاذل عن عمله في خدمة أهالي ومواطني سوهاج .

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