أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: طموحات التوأم تصطدم بمفاجآت كمبالا -
مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وكيل "أوقاف جنوب سيناء": لدينا شباب نفتخر بهم فى كل مكان

Google+ Print
بالصور.. وكيل "أوقاف جنوب سيناء": لدينا شباب نفتخر بهم فى كل مكان بالصور.. وكيل "أوقاف جنوب سيناء": لدينا شباب نفتخر بهم فى كل مكان
أشاد الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، بمستوى طلاب مدارس المحافظة، قائلا: "لدينا شباب من الطلبة على مستوى المحافظة نفتخر بهم ونتشرف بهم فى كل مكان".

جاء ذلك خلال ترأس وكيل وزارة الأوقاف، التصفية قبل النهائية لمسابقة أفضل قراءة للقرآن الكريم ورفع الأذان والابتهالات، اليوم الخميس، بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بطور سيناء، والتي نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بمشاركة الإدارات التعليمية المختلفة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه هو تلاوة القرآن، فلا ريب أنّ تلاوة القرآن من صفات المؤمنين الصادقين، ومن أكثر ما يسهم فى التعرض لرحمات الله ونفحاته، فالله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة ما أُنزل إليه فقال: "ورتّل القرآن ترتيلًا".

شارك فى التحكيم ماجد يونس مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، وخلاف ثابت موجه عام التربية الموسيقية، وعلياء شهبور موجه عام التربية المسرحية، والمطرب أحمد صبحى رئيس نقابة المصريين المستقلة للمؤلفين والمبدعين.

كان فى استقبال لجنة التحكيم والطلبة المشاركين، نبيل أبو العطا مدير المركز الاستكشافى، وعبده عبد اللاه مدير العلاقات العامة بالمركز.

مسابقه-سيناء-(1)

مسابقه-سيناء-(2)

مسابقه-سيناء-(3)

ننشر أسماء الفائزين فى مسابقة الطالب المثالى بجنوب سيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365