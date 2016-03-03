بالصور.. وكيل "أوقاف جنوب سيناء": لدينا شباب نفتخر بهم فى كل مكان

أشاد الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، بمستوى طلاب مدارس المحافظة، قائلا: "لدينا شباب من الطلبة على مستوى المحافظة نفتخر بهم ونتشرف بهم فى كل مكان".

جاء ذلك خلال ترأس وكيل وزارة الأوقاف، التصفية قبل النهائية لمسابقة أفضل قراءة للقرآن الكريم ورفع الأذان والابتهالات، اليوم الخميس، بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بطور سيناء، والتي نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بمشاركة الإدارات التعليمية المختلفة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه هو تلاوة القرآن، فلا ريب أنّ تلاوة القرآن من صفات المؤمنين الصادقين، ومن أكثر ما يسهم فى التعرض لرحمات الله ونفحاته، فالله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة ما أُنزل إليه فقال: "ورتّل القرآن ترتيلًا".

شارك فى التحكيم ماجد يونس مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، وخلاف ثابت موجه عام التربية الموسيقية، وعلياء شهبور موجه عام التربية المسرحية، والمطرب أحمد صبحى رئيس نقابة المصريين المستقلة للمؤلفين والمبدعين.

كان فى استقبال لجنة التحكيم والطلبة المشاركين، نبيل أبو العطا مدير المركز الاستكشافى، وعبده عبد اللاه مدير العلاقات العامة بالمركز.

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