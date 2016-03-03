السفير الأمريكي يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال زيارته لأسيوط

قال ستيفن بيكروفت السفير الامريكي بالقاهرة أن الولايات المتحدة تهتم بعلاقتها بمصر كجزء من الشرق الأوسط ويهمها استقرار مصر وأمنها حتى يصبح التعاون مثمر ومصر لفترة طويلة كان لها دور ريادي وقيادي بالمنطقة ونحن نهتم بأن يظل لمصر لدورها الريادي ونسعى لمساعدتها في تحقيق ذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

وأضاف «بيكروفت»،‘‘ أننا نتعاون مع الحكومة المصرية والأمم المتحدة لمساعدة ليبيا حتى لا يكون هناك أثارًا سلبية على ليبيا وحتى لا يمتد التأثير لدول الجوار رغبة في إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة’’.

جاء ذلك خلال تفقده لمحطة مياه ترشيح بطئ بقرية بهيج بمركز أسيوط يرافقه المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار السفير الأمريكى إلى حرص الولايات المتحدة وهيئة المعونة على التوسع فى المشروعات التي تدعمها بمصر وخاصة تلك المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

واستمع السفير الأمريكي ومرافقوه إلى شرح لأهم المشاريع التي تنفذها الوكالة بالمحافظة ومنها مشروع وحدة معالجة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب الارتوازية بقرية مسارة مركز ديروط بتكلفة 21 مليون جنيه وتخدم أكثر من 85 ألف نسمة ومشروع متكامل توصيل خدمة الصرف الصحي لقرية إسكندرية التحرير بتكلفة 149 مليون جنيه لخدمة 52 عمارة مرحلة أولى و52 عمارة مرحلة ثانية ضمن عمارات الإسكان الأولى بالرعاية وعدد 360 منزل ويشمل محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد ومشروع وحدة فصل الحديد والمنجنيز لمحطة مياه مير بمركز القوصية بتكلفة 9 مليون جنيه ويخدم 32 ألف نسمة.

فيما أوضح محافظ أسيوط أنه جاري تنفيذ 95 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بمختلف القرى والمراكز تحت إشراف وزارة الاسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة اجمالية بلغت 4 مليار جنيه تقريبًا، فضلًا عن إنتهاء 4 مشروعات للصرف الصحي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقرى بني إدريس بمركز القوصية و3 قرى بمركز أبوتيج هي” بني سميع – الزيرة – الاقادمة ” بتكلفة إجمالية تبلغ 72 مليون جنيه ويوفر خدمة الصرف الصحي لما يقارب من 50 ألف مواطن ليضافوا إلى القرى التي يعمل بها الصرف الصحي في أسيوط ليصبح الإجمالي 7 قرى منها قريتين في مركز أسيوط وقرية بمركز القوصية.

وأكد الدسوقي على أهمية التعاون المشترك بين المحافظة ووكالة التنمية الأمريكية وخاصة في المشروعات القومية التي تخص الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع، مشيرًا إلى خطة الحكومة للسير قدمًا في التوسع في مشروعات البنية الأساسية.

وقال المهندس ممدوح رسلان، أن حجم المشروعات التي تتم في أسيوط من الدول المانحة والمقرضة تصل إلى مليار جنيه منها المعونة الامريكية تقوم بإنشاء 3 مشروعات و4 مشروعات مياه وصرف يقوم بها الإتحاد الأوربي ومشروعين من البنك الدولي بهدف تحسين الجودة ومد خدمة الصرف الصحي، حيث أن أسيوط ما زالت نسبة تغطية الصرف الصحي 21 % وهي نسبة صغيرة جدًا نسعى لزيادتها مشيدًا بدعم المحافظ للشركة لتحسين الخدمة للمواطن الأسيوطي.

وأضاف المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن مشروع محطة مياه مرشحة بطيئة بقرية بهيج يخدم أكثر من 47 ألف نسمة بحلول عام 2050 بقرى بهيج والعدر وسلام وأولاد محمد بمركز أسيوط بتكلفة تصل إلى 24 مليون جنيه وبمساهمة أمريكية قدرها 14 مليون 398 ألف جنيه مصري، لافتًا إلى أن مشروع الصرف الصحى لقرية بني إدريس بمركز القوصية يخدم أكثر من 11 ألف نسمة بحلول عام 2050 وبتكلفة إجمالية تصل إلى 17 مليون و100 ألف جنيه مصري، وبلغت نسبة المساهمة الأمريكية بها حوالي 12 مليون و644 ألف جنيه مصري.

ولفتت شيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر إلى المشروعات الجديدة التي يتم فيها التعاون مع محافظة أسيوط والتي تخدم حوالي 315 ألف مواطن ومن خلال الجهود المشتركة تم مد خدمة الصرف الصحي في 8 قرى بمحافظتي أسيوط وسوهاج، بالإضافة إلى 4 قرى أخرى مستفيدة، منوهه أن الوكالة ساعدت في مد خطوط مياه الشرب وتوصيل 4800 وصلة منزلية مشيدة بجهود محافظ أسيوط في متابعة تنفيذ المشروعات مع الشركات العاملة عليها لتسليمها وتشغيلها لخدمة المواطنين.

وعلى صعيد آخر قال محافظ أسيوط إن السفير الأمريكي قام بزيارة الوحدة الصحية برزقة الدير بمركز القوصية للتعرف على أنشطة برنامج “ما حول الولادة” والمنفذ بمركزي القوصية ومنفلوط بشراكة بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة اليونيسيف وهيئة إنقاذ الطفولة من أجل دعم حزمة الخدمات المقدمه من خلال وحدات صحة الأسرة التي تركز على فترة ماحول الولادة.

وأشار المحافظ إلى أن البرنامج قام بتدريب الكوادر الطبية على مهارات رعاية صحة الأم والطفل والممرضات على مهارات التوليد، وذلك لضمان أن يكون من يقوم بعملية الولادة في القرى هو شخص مدرب وتم دعم الوحدات بأجهزة طبية ومعدات لدعم برنامج الرعاية المتكاملة لصحة الطفل.