صور| رئاسة منفلوط تضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر

تمكنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بالتعاون مع إدارتي التموين والطب البيطري من ضبط كمية كبيرة من اللحوم فاسدة ومذبوحة خارج السلخانة.

وكان المهندس أحمد شوقي محبوب، رئيس مركز ومدينة أسيوط قد قام بتشكيل حملة مكونة من إدارة تموين منفلوط والادارة البيطرية للمرور على الأسواق وتمكنت الحملة من ضبط 145 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الادمى طبقا لما ورد فى تقرير الطب البيطرى وذلك فى اطار خطة المركز للمرور على الاسواق ومحلات بيع اللحوم ومتابعة السلع التى تقدم للمواطنين ومدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى للحفاظ على صحة المواطنين.

تم تحرير محاضر جنح ضد المخالفين و ارسالها للنيابة العامة للنظر والتصرف واعدام المضبوطات باشراف الطب البيطري.