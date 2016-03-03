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منسق الهيئة العليا للمفاوضات: الهدنة في سوريا على وشك الانهيار

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منسق الهيئة العليا للمفاوضات: الهدنة في سوريا على وشك الانهيار منسق الهيئة العليا للمفاوضات: الهدنة في سوريا على وشك الانهيار

رياض حجاب

أكد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية رياض حجاب أن الهدنة في سوريا على وشك الانهيار، داعيا إلى تدخلات دولية للحد من العنف الذي لم يتوقف، ولردع الأسد عن جرائمه.

وشكك حجاب – في بيان أوردته قناة (العربية) اليوم الخميس بجدية النظام وحلفائه في توفير البيئة الملائمة للمفاوضات واستعدادهم للدخول في عملية انتقال سياسي.

واتهم حجاب النظام وحلفاءه باستمرارهم في شن العمليات القتالية وارتكاب جرائم الحرب حتى اليوم، مشيرا إلى أن عمليات القصف تتم في مختلف المناطق السورية، على مرأى من لجان مراقبة الهدنة، من دون إدانة هذه الخروقات.

وأشار إلى أن المواد الغذائية لم تدخل إلا إلى بعض المناطق المحاصرة، مشيرا إلى قيام النظام وحلفائه بحشد القوات العسكرية والأسلحة خلال الهدنة.

أ ش أ

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