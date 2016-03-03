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القبض على فلاح لزراعته قطعة أرض بنبات القنب المخدر فى قفط

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القبض على فلاح لزراعته قطعة أرض بنبات القنب المخدر فى قفط القبض على فلاح لزراعته قطعة أرض بنبات القنب المخدر فى قفط
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قفط التابعة لمديرية أمن قنا من ضبط مزارع لاتهامه بزراعة قطعة أرض بنبات القنب المخدر.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات إلى ضباط مباحث مركز شرطة فقط بقيام "عبد الحميد م ا" 64 سنة، مزارع، مقيم البراهمة، بزراعة قطعة أرض بنبات القنب المخدر.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف الرائد محمد الخبير رئيس مباحث مركز فقط، والنقيب أحمد عبد العزيز معاون مباحث مركز فقط، وتم ضبط المتهم، وتبين زراعته مساحة قيراطين بنبات القنب المخدر، بإجمالى 250 شجرة.

جارى تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات.

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