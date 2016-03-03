ضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج

قامت مديرية التموين بسوهاج بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بسوهاج والإدارات التموينية ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى بحملات مكبرة فى الفترة من منتصف شهر فبراير الماضى حتى الآن، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 113 كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير 4 محاضر أحوال جنح بندر طهطا، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة والعرض على النيابة المختصة للتصرف.

كما تم تحرير محضر جنح دار السلام ضد "محمود.س.م.ف" صاحب مستودع دقيق لتلاعبه فى ماكينة صرف واستلام الدقيق المدعم، واستيلائه على 260 طن دقيق وقدرت فروق الأسعار بـ948 ألفا و600 جنيه بقصد البيع بالسوق السوداء، وتم العرض على النيابة، وتم ضبط عدد 150 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير المحضر اللازم ضد المدعو "محمد.ع.أ" صاحب محل جزارة بطهطا، وتم التحفظ على الكمية المصادرة، وضبط 2 طن عبارة عن "زيت طعام، ملح طعام، طحينة" سلع مجهولة المصدر، وتحرر محضر ضد المدعو "محمد.أ.ج" والعرض على النيابة للتصرف.

وتم تحرير 197 محضرا متنوعا "أسواق ومخابز ومحلات جزارة وأوكازيون وبدالين تموينيين واستخدام ورق مطبوعات بالمأكولات وإدراة نشاط تجارى بدون ترخيص ومحطات تموين السيارات" وتم العرض على النيابة المختصة للتصرف.

وأكد شمس الدين يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج أن الحالة التموينية مستقرة والخبز والدقيق متوفر بالمخابز والمستودعات والمعروض من السلع التموينية الأساسية ومستودعات البوتاجاز يكفى وبالنسبة للمواد البترولية الحالة مستقرة.

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانب آخر قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشاة بحملة مكبرة لإزالة العشش والأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص بين العمارات السكنية ناحية شارع عبد المنعم رياض بمركز المنشأة خلف التأمين الصحى، وبدون قوات أمن وبمعدات الوحدة المحلية للمركز وموظفى الإدارة الهندسية والإشغالات بالوحدة، وأسفرة الحملة عن إزالة عدد 11 حالة بمساحات مختلفة.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بحملة مكبرة لرفع الإشغالات بالمدينة بمنطقة المشتل وبالاشتراك مع قسم الإشغالات والمرافق والبيئة وقطاع النظافة بالوحدة وبدون قوات أمن أيضا، تم عمل 15 محضر إشغال طريق، وإزالة عدد 7 تندات مخالفة وذلك بمعدات الوحدة.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة وإزالة الإشغالات والمخالفات بجميع نواحى مراكز ومدن والمحافظة حفاظا على الحركة المرورية، وتيسير حركة المواطنين بالشارع السوهاجى.

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