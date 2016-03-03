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وزير التجارة: الصناعة المصرية تمتلك مقومات منافسة المنتجات المستوردة

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وزير التجارة: الصناعة المصرية تمتلك مقومات منافسة المنتجات المستوردة وزير التجارة: الصناعة المصرية تمتلك مقومات منافسة المنتجات المستوردة


> أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن الصناعة المصرية تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإنتاج منتجات عالية الجودة والذوق، وهو ما يمكنها من منافسة المنتجات المثيلة المستوردة سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي، لافتا إلى أهمية إقبال المستهلك المصري على شراء وتفضيل المنتج المحلي بهدف إنعاش الصناعة المصرية.

وأضاف – خلال افتتاح المعرض الدولي العاشر للجلود ومعرض كايروفاشون وتكس للملابس الجاهزة في دورته الـ57 والمقام على مساحة 25 ألف متر مربع بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس الجاري- أن تطوير منظومة المعارض والمؤتمرات تأتي على رأس أولويات استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل توجه الوزارة لإقامة أكبر مركز دولي للمعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وفق أحدث وأفضل المعايير العالمية، والمقرر إنشاءه بالعاصمة الإدارية الجديدة للمساهمة في الترويج وتسويق مختلف المنتجات المصرية وجذب مزيد من المعارض والمؤتمرات العالمية لإقامتها داخل مما يجعل من مصر مركزا تجاريا واقتصاديا مهما وموقعا جاذبا لمختلف وأكبر المعارض الإقليمية والعالمية.

وأوضح قابيل – في كلمته أمام المعرض الدولي الذي يشارك فيه 502 من العارضين منهم 350 شركة عارضة مصرية من كبريات الشركات المصنعة للأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج والملابس بالإضافة إلى 152 شركة عارضة أجنبية يمثلون دول الكويت والصين وتركيا وباكستان والهند والسعودية ولبنان وسوريا واليونان – أنه عقد أمس اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تم خلاله تناول رؤية المجلس لوضع استراتيجية متكاملة للمعارض والمؤتمرات على المديين القصير والطويل بهدف تنشيط هذه الصناعة الحيوية، والتي تمثل عاملا رئيسيا في تنمية كافة القطاعات الصناعية.

وأكد قابيل أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن فكر ورؤى شاملة حول الخروج بالمعارض إلى كافة المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بإقامة معارض في 6 محافظات بهدف مساعدة منتجي الأثاث الدمياطي في تسويق منتجاتهم والوصول بها إلى المستهلكين في مختلف أنحاء مصر.

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