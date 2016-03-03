تفجير 5 عبوات ناسفة والقبض على 8 مشتبه بهم خلال حملات أمنية بشمال سيناء

أفادت مصادر أمنية بشمال سيناء، مساء اليوم الخميس، أن الحملات الأمنية بالعريش وجنوب الشيخ زويد ورفح خلال الساعات الأخيرة تمكنت من تفجير 5 عبوات ناسفة، تم اكتشافها على طريق الآليات الأمنية أثناء تحركاتها فى مناطق مختلفة وتفجيرها عن بعد دون خسائر.

وتم خلال العمليات إلقاء القبض على عدد 8 من الأفراد المشتبه فيهم، وجار فحصهم وبحث مدى تورطهم فى الأحداث، وضبط مخزن لقطع غيار السيارت بدون أوراق رسيمة، و4 جراب بندقية قنص تم التحفظ عليها وتسليمها إلى الجهات المختصة.

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