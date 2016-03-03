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سعد الدين إبراهيم لـ"الأناضول": القمة الإسلامية فى اسطنبول فرصة للتقارب بين مصر وتركيا

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سعد الدين إبراهيم لـ"الأناضول": القمة الإسلامية فى اسطنبول فرصة للتقارب بين مصر وتركيا سعد الدين إبراهيم لـ"الأناضول": القمة الإسلامية فى اسطنبول فرصة للتقارب بين مصر وتركيا
قالت وكالة أنباء الأناضول فى تقرير لها إن قمة دول التعاون الإسلامى المقرر أن تستضيفها إسطنبول ستشهد فرصة جيدة لتطبيع العلاقات المصرية ـ التركية، مشيرة فى تقرير لها نقلاً عن أستاذ علم الاجتماع السياسى الأمريكى من أصل ، الدكتور سعد الدين إبراهيم، إلى أن حضور وفد مصر للمشاركة فى القمة على الأراضى التركية ربما يعزز من فرص التقارب بين القاهرة وأنقرة.

ونقلت الوكالة فى تقريرها عن سعد الدين إبراهيم قوله : "القمة الإسلامية فرصة لتخفيف حدة الخلاف والتوتر بين القيادة التركية والمصرية، وهذه مناسبة جيدة لإعادة العلاقات تدريجيا والتقارب بين البلدين".

وتطرق سعد الدين إبراهيم إلى ملف الحرب ضد تنظيم داعش فى المنطقة، وأوضح أنها أيضاً تشكل فرصة للتقارب بين القاهرة وأنقرة، قائلاً: "مصر والسعودية تتفقان على محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وإذا كانت تركيا ستساهم فى ذلك فهذا يعتبر مصالحة مع مصر نحو خصم مشترك، لأن داعش يريد هدم كيانات الدول القائمة، ويجب على كل دول المنطقة التخلص منه".

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