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وزير الاتصالات الروسى: سنحدث طفرة فى الإنترنت بمصر قريبًا

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وزير الاتصالات الروسى: سنحدث طفرة فى الإنترنت بمصر قريبًا وزير الاتصالات الروسى: سنحدث طفرة فى الإنترنت بمصر قريبًا
أعلن وزير الاتصالات الروسى نيكولاى نيكيفوروف، اليوم الخميس، أن الوزارة تخطط لتنظيم زيارة لوفد من الشركات الروسية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات إلى ، وذلك ضمن اتفاقية توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الوزير وفقا لوكالة نوفستى الروسية، أنه بالاتفاق مع الجانب المصرى تمت الموافقة على تسهيل تبادل الوفود التجارية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث إن مصر تخطت حاجز الـ90 مليون نسمة وعدد السكان معظمهم من الشباب، وعلى المدى القصير يمكن إحداث طفرة فى الإنترنت.

وأضاف الوزير الروسى، أنه يعتقد أن الشركات الروسية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت وبائعى البرامج سيكون السوق المصرى بالنسبة لهم مثيرًا للاهتمام.

وزير الاتصالات: مذكرة التفاهم مع روسيا رغبة من الطرفين لتوسيع التعاون

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