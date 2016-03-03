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النيابة تأمر بتشريح جثمان رئيس مباحث شبرا الخيمة وتصرح بدفنه

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النيابة تأمر بتشريح جثمان رئيس مباحث شبرا الخيمة وتصرح بدفنه النيابة تأمر بتشريح جثمان رئيس مباحث شبرا الخيمة وتصرح بدفنه
أمر المستشار أحمد هانى مدير نيابة شمال القاهرة الكلية وبإشراف المستشار مازن يحيي المحامى العام الأول بتشريح جثمان المقدم الشهيد مصطفى لطفى رئيس مباحث ثان شبرا الخيمة، تشريحا ظاهريا وليس تشريحا كاملاً.

كما أمرت باستدعاء أفراد المأمورية المصاحبة للشهيد من بينهم ضباط وعساكر وأمناء شرطة ، للاستماع لأقوالهم حول الواقعة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن هوية الجناة.


>فى إطار ضبط منفذ هجوم الخانكة..استشهاد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وإصابة 2 من المعاونين..والمتهم فاجأ القوة بوابل من الرصاص أثناء القبض عليه..اللواء عصام الغزالى:جنازة عسكرية بمسقط رأسه بالمنوفية
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