النيابة تأمر بتشريح جثمان رئيس مباحث شبرا الخيمة وتصرح بدفنه

أمر المستشار أحمد هانى مدير نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية وبإشراف المستشار مازن يحيي المحامى العام الأول بتشريح جثمان المقدم الشهيد مصطفى لطفى رئيس مباحث ثان شبرا الخيمة، تشريحا ظاهريا وليس تشريحا كاملاً.

كما أمرت باستدعاء أفراد المأمورية المصاحبة للشهيد من بينهم ضباط وعساكر وأمناء شرطة ، للاستماع لأقوالهم حول الواقعة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن هوية الجناة.

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