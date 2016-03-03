متلازمة القلب السعيد تسبب الموت والأزمات القلبية.. تعرف عليها

"هموت من الفرحة"، من المقولات الشائعة بين الكثيرين، للتعبير عن الفرحة الشديدة، لكن هل تتخيل أن لهذه المقولة أساس علمى قد يظهر حين نرى بعض من يتعرضون للفرح الزائد تصيبهم أزمات قلبية أو يتعرضون للوفاة وهو ما حدث على سبيل المثال فى إحدى مباريات كرة القدم بوفاة أحد المشجعين فرحًا بإحراز فريقه هدفا فى مرمى الفريق المنافس.

وفى هذا السياق أثبتت دراسة علمية حديثة أن التعرض للفرح الزائد من الممكن أن يسبب الموت المفاجئ أو يعرض القلب لأزمة تسمى "متلازمة القلب السعيد".

وكشفت دراسة نشرها الموقع الالكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن أن الأحداث السعيدة يمكن أن تؤدى إلى مشاكل فى القلب تعرف باسم متلازمة القلب المنكسر "تاكو تسيبو"، والتى تتميز بضعف مؤقت مفاجئ فى عضلات القلب الذى يسبب تضخمًا فى البطين الأيسر، ما يخلق شكلاً مشابه للإخطبوط ويسمى "تاكو تسيبو" ويعنى جرة الإخطبوط فى اللغة اليابانية.

وحسب التقرير تم تشخيص هذه الحالة النادرة نسبيًا لأول مرة عام 1990، وأشارت الأدلة إلى أن التعرض لهذه المتلازمة يحدث نتيجة التعرض لنوبات الاضطراب العاطفى الشديد كالحزن والغضب والخوف، وتسبب تعرض المرضى لآلام فى الصدر وضيق التنفس ويمكن أن تؤدى إلى الإصابة بالنوبات القلبية والموت.

كما أشار التقرير، إلى أنه الآن وللمرة الأولى قام الباحثون بفحص بيانات لأكبر مجموعة من المرضى الذين شخصوا الإصابة بهذا المرض فى جميع أنحاء العالم، ووجدوا أن بعض المرضى أصيبوا بهذه الحالة المرضية بعد تعرضهم لحدث سعيد أو مبهج، لذلك أطلقوا عليها "متلازمة القلب السعيد".

وأضاف التقرير، أن الباحثين قاموا بفحص بيانات 1750 مريضًا تم تشخيص إصابتهم بمتلازمة تاكو تسيبو، فى تسعة بلدان مختلفة، ووجد أن 485 من المرضى تعرضوا لانفعال عاطفى، وأن 96% عانوا من أحداث محزنة وصعبة كفقدان أحد أفراد الأسرة أو التعرض لحادث أو عانوا من مشاكل بعلاقة عاطفية، لكن ثبت أن الـ20 شخصًا المتبقيين كان تعرضهم لتلف القلب نتيجة مناسبات سعيدة كحفل زفاف أو مفاجأة أو فوز الفريق المفضل.

وقال الدكتور "Jelena Ghadri" بكلية الطب فى جامعة زيورخ بسويسرا، إن النتائج الجديدة تؤدى إلى نقلة أخرى من التجارب، حيث ثبت أن مسببات الإصابة بمتلازمة تاكو تسيبو أكثر تنوعًا ما كان يعتقد فى السابق ولم تعد الإصابة بسبب قلب منكسر، وأن الإصابة بهذا المرض يمكن أن يكون مسبوقًا بمشاعر إيجابية جدًا، مشيرا إلى أن الأطباء يجب أن يكونوا على علم بذلك.

>وأوضح أن المرضى الذين يصلون لقسم الطوارئ مع وجود علامات للنوبة القلبية كألم فى الصدر وضيق فى التنفس بعد حدث سعيد أو انفعال، قد يعانون من متلازمة "تاكو تسيبو".

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