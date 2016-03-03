أستاذ كبد: 4 بروتوكولات للقضاء على فيروس C أضعفها المعتمد على الإنترفيرون

كشفت الدكتورة سهام عبد الرحيم، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بكلية طب الإسكندرية، وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، عن وضع عدة بروتوكولات حديثة لعلاج فيروس سى بهدف تحقيق فعالية أكبر.

وقالت خلال مؤتمر الجمعية البحثية لأمراض الكبد المنعقد حاليًا: "كان هناك بروتوكول خاص لعلاج المرضى بالعلاج الثنائى "الريبافيرن والسوفالدى" والعلاج الثلاثى "الإنترفيرون والسوفالدى والريبافيرين" وتراوحت نسبة الشفاء بهذا البروتوكول بين 70% و80% ولذا توقف العمل به وإدخال بروتوكول آخر طبقًا للأدوية الحديثة التى تطرح بالسوق المصرى وهو "السوفالدى مع الأوليسيو "فـ"الأوليسيو" قادر على قتل الفيروس فى مكان تكاثره وتراوحت نسبة الشفاء بهذا البروتوكول بين 95% و98%".

وأضافت أستاذ الكبد والجهاز الهضمى: تم وضع بروتوكول يمثل الجيل الثالث من الأدوية الحديثة ويعتمد على عقار الدكلانزا الذى يقضى على الفيروس فى مكان التكاثر، ويعتبر أقل كفاءة من الأوليسيو حيث يقاومه الفيروس لافتة إلى أن هذا العقار يجب استعماله بالطريقة الصحيحة لتجنب مقاومة الفيروس له.

وأوصت سهام بإضافة السوفالدى إلى الدكلانزا لمدة 3 أشهر فى حالة المريض الذى لم يتم علاجه من قبل بالعلاج الثنائى أو الثلاثى لمدة 6 أشهر.

ولفتت إلى أن فائدة هذا البروتوكول تكمن فى أنه يصلح للمرضى المصابين بتليف الكبد من الدرجة الأولى والثانية حتى الثالثة، والآثار الجانبية له قليلة مشيرة إلى أنه ظهر عقار آخر جديد وهو الكيوريفو، وهو عبارة عن مجموعتين من الأدوية التى تقضى على تكاثر الفيروس فى مكانين مختلفين وكفاءته تصل 90% ويستعمل لمدة 3 أشهر فى المرضى الذين لم يتناولوا أى علاجات سابقة و6 أشهر مع المرضى المنتكسين مع إضافة عقار الريبافيرين وهذا العقار "الكيوريفو" يتميز بأنه آمن فى حالات الفشل الكلوى.

وقالت: "ننتظر البروتوكول القادم والخاص بعقار الهارفونى، الذى يقتل الفيروس فى مكانين مختلفين وله مميزات الدكلانزا وبأعراض جانبية قليلة موضحة أن التزام المريض بالبروتوكول الخاص به يعتبر باب الشفاء التام من الفيروس حيث يتم اختيار البروتوكول حسب الحالة".

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