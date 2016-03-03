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أحمد عكاشة: إدمان ألعاب الفيديو يولد العدوانية لدى الأطفال

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أحمد عكاشة: إدمان ألعاب الفيديو يولد العدوانية لدى الأطفال أحمد عكاشة: إدمان ألعاب الفيديو يولد العدوانية لدى الأطفال
أكد أستاذ الطب النفسى، الدكتور أحمد عكاشة، أن إدمان الأطفال لألعاب الـ" جيم" من شأنه أن يولد لديهم العدوانية، من خلال محاولتهم تقليد مثل هذه الألعاب، مدللاً على ذلك بدراسة أمريكية أثبتت ضرورة عدم تعرض الأطفال لألعاب الفيديو لأكثر من ساعتين يوميًا، حتى لا ينعكس ذلك بالسلب على سلوكياتهم داخل المجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد عكاشة، اليوم الخميس، فى مؤتمر "إدمان بلا مخدرات"، الذى نظمه قسم الطب النفسى بكلية الطب جامعة الزقازيق، بحضور محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، والقائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور عبد الحكيم نور الدين، ونحو ٣٠٠ باحث ومتخصص فى علم النفس، من الجامعات ومراكز البحوث ومديريات الصحة فى .

وأضاف عكاشة، أن ظاهرة الإدمان لا تنحصر فقط فى تعاطى المخدرات، ولكنها تنسحب على أنواع أخرى مثل إدمان الإنترنت والمنبهات والطعام والرياضة والعمل وغيرها، مؤكدًا أن بعض هذه الأنواع قد يكون أشد خطورة وأعمق فى التأثير السلبى على حياة الإنسان.

ومن جهته، قال محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، إن قوة مصر تكمن فى شبابها، ومن هنا تأتى أهمية توعيته والحفاظ عليه، من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات المهمة الهادفة، التى تنير الطريق للشباب وتحميه من الوقوع فى براثن الإدمان بشتى صوره، والتى تؤدى للقضاء على حياة الإنسان، وتسبب تدمير الشعوب وتفكك المجتمعات، مؤكدًا أن الأمم لا تتقدم وترتقى بدون العلم، والاستعانة بالعلماء وذوى الخبرة والكفاءة، فى مختلف مناحى الحياة.

وبدورهم، طالب المشاركون فى المؤتمر بإنشاء مستشفى للصحة النفسية، ومركز طبى متخصص فى علاج الإدمان، بمحافظة الشرقية، نظرًا لأهميتهما البالغة فى الحفاظ على صحة المواطنين، وتعظيم عطائهم لوطنهم.


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