حملات لإزالة التعديات ومخالفات المرافق بمراكز محافظة سوهاج‎

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشاة بحملة مكبرة لإزالة العشش والأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص بين العمارات السكنية، ناحية شارع عبد المنعم رياض بالمنشاة خلف التأمين الصحي وبدون قوات أمن وبمعدات الوحدة المحلية للمركز وموظفي الإدارة الهندسية والإشغالات بالوحدة، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 11 حالة بمساحات مختلفة.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بحملة مكبرة لرفع الإشغالات بالمدينة بمنطقة المشتل وبالإشتراك مع قسم الإشغالات والمرافق والبيئة وقطاع النظافة بالوحدة وبدون قوات أمن ايضًا، وتم عمل 15 محضر اشغال طريق ، وإزالة عدد 7 تنده مخالفة وذلك بمعدات الوحدة.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة المتابعة المستمرة وإزالة الإشغالات والمخالفات بجميع نواحي مراكز ومدن والمحافظة حفاظا علي الحركة المرورية، وتيسير حركة المواطنين بالشارع السوهاجي.