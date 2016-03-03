ليستر يعلن عن أرباحه الموسم الماضي ' ربع ما حققه مانشستر يونايتد '

أعلن نادي ليستر سيتي عن أرباحه المالية عن الموسم الماضي والذي نجى منه من الهبوط في الأسابيع الأخيرة قبل انطلاقته التاريخية خلال الموسم الجاري وضعته على رأس الترتيب بنهاية 28 جولة من المسابقة.

وتم الكشف عن 26.4 مليون جنيه إسترليني صافي ربح للفريق عن الموسم الماضي بدون احتساب الضرائب.

بينما زادت عائدات الفريق 3 أضعاف الموسم قبل الماضي حيث وصل ما دخل خزائنه في موسم 2014-2015 إلى 104.4 مليون جنية إسترليني مقارنة بالموسم السابق والذي شهد أرباحا وصلت إلى 31.2 مليون جنيه إسترليني فقط.

كما شهد الموسم الماضي زيادة 20.7 مليون إسترليني في رواتب العاملين لتصل إلى 57 مليونا في الموسم بجانب 25 مليون جنية إسترليني تم صرفهم على تدعيم صفوف الفريق.

ورغم الإنتفاضة المالية التي عاشها ليستر الموسم الماضي مقارنة بسابقيه إلا أن كل عوائدة لم ترتقي إلى ربع العوائد التي حققها مانشستر يونايتد الموسم الماضي والذي كاد أن يصل إلى 400 مليون جنية إسترليني.

ورغم الفارق الكبير في العوائد المالية بين ليستر وبقية الأندية المنافسة على البريميرليج الموسم الماضي إلا انه نجح هذا الموسم في تحطيمهم جميعا والإرتقاء إلى القمة تاركا البقية تلهث خلفه في الصراع على اللقب.