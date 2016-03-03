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وزير الشباب يوافق علي إقامة 10 ملاعب رياضية بـ10 مدارس في الوادي الجديد‎

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وزير الشباب يوافق علي إقامة 10 ملاعب رياضية بـ10 مدارس في الوادي الجديد‎ وزير الشباب يوافق علي إقامة 10 ملاعب رياضية بـ10 مدارس في الوادي الجديد‎

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة 

وافق المهندس خالد عبد  العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، على إقامة 10 ملاعب رياضية بـ10 مدارس بمحافظة الوادي الجديد.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، يحيى دياب، أن الوزارة سترسل الدعم المالي؛ لإقامة هذه الملاعب الرياضة للمدارس خلال الفترة القليلة المقبلة، تمهيداً لطرح وتنفيذ المشروع ،والذي يأتي في إطار خطة الوزارة لنشر الرياضة بالمدارس والأجيال الصاعدة.

أضاف دياب ، أن محافظ الإقليم اللواء محمود عشماوي، وزع الملاعب العشرة علي المراكز الإدارية الخمسة، بواقع 3 مدارس بمركز الداخلة، و 4 بمركز الخارجة، وملعب احد لكل من مراكز الفرافرة وباريس وبلاط، بإجمالي 10 ملاعب رياضية نجيل صناعي.

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