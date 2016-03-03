وفد من منظمة «الفاو» يزور سيوة

تستعد مدينة سيوة لاستقبال الخبير الدولي “ميشيل هيرمان”، والذي يرافقه مجموعة من خبراء الزراعة من منظمة الأغذية و الزراعة “الفاو” برئاسة د. محمد الأنصارى ، و بالتعاون مع معهد بحوث الصحراء برئاسة د. نعيم مصيلحي. ويشرف على الزيارة الدكتور أمجد القاضي ممثلًا عن وزارة التجارة والصناعة.

و من المقرر أن تبدأ زيارة الخبير فى الفترة من الخامس وحتى الثالث عشر من مارس الجاري، وذلك لبحث ملف تسجيل مدينة سيوة ضمن النظم الزراعة التقليدية التى تشكل إرثا ذا أهمية عالمية، والمعروفة إختصارا بـ GIAHS ، وهى إحدى المبادرات التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة ” الفاو” في عام 2002م، بشأن الحفظ الديناميكي لهذه النظم و سلعها وخدماتها المتعددة لتحقيق الأمن الغذائي والمعيشي لتلك الأجيال والأجيال المستقبلية، وهي المبادرة التي تشتهر أيضا بـ”مبادرة جباس”، و تسعى من خلالها إلى تحفيز الفهم والتوعية العامة والاعتراف القطري والدولي بمواقع التراث الزراعي.

كانت “الفاو” قد قدمت تقريرها الأول بالتعاون مع معهد بحوث الصحراء مبنيًا على دراسة متعددة الجوانب حول سيوة فى أكتوبر 2015م، وبهدف الحصول على شهادة تسجيل سيوة ضمن GIAHS. من جانبها سعت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعي والتي تنظم مهرجان التمور المصرية بسيوة تحت رعاية وزارة التجارة و الصناعة المصرية و بشراكة كل من “الفاو” ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، إلى استضافة الخبير الدولى المختص “ميشيل هيرمان” لما له من خبرة طويلة في مجال نظم الزراعة التقليدية، والتى تعد إرثا ذا أهمية عالمية، حيث يبحث الخبير وسائل و نظم الزراعة المستخدمة و الري والصرف التقليدية بسيوة، بما يحقق التنمية البيئية المستدامة للسكان والإستغلال الأمثل لمواردها فى مجال الزراعة و رفع التقرير الفنى لتسجيل نظم الزراعة بها ضمن نظم الزراعة التقليدية العالمية.

من جانبه أكد د.عبد الوهاب زايد ” الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعي في تصريحاته:”إن مكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ؛ نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإقامة وتدشين مهرجان التمور المصرية بسيوة يأتي ضمن خطة لتنمية مدينة سيوة، لهذا تأتي رعاية الجائزة لزيارة الخبير ومبادرة تسجيل سيوة ضمن نظم الزراعة التقليدية التي تمثل إرثًا عالميًا، كإحدى فعاليات مهرجان التمور المصرية في عامه الثاني، بل وكخطوة فى طريق النهوض بزراعة وإنتاج و صناعة التمور بسيوة”، مشيرًا إلى إستمرار المسابقات العشرة التي ترعاها الجائزة ضمن المهرجان إلى جانب دعوة المستثمرين و المزارعين والباحثين للمشاركة في المعرض المقام على هامش المهرجان سنويًا، بالإضافة إلى المؤتمر العلمي الذي يستعرض أحدث ما توصل إلى العلم فى مجال زراعة التمور والنهوض بالصناعات الوثيقة بها.

وأشاد “ميشيل هيرمان” بالتقرير الأول الصادر عن منظمة الفاو ومعهد بحوث الصحراء وأبدى إهتمامه بإستكمال جوانب البحث المتعلقة بالمعلومات المتوارثة حول أساليب الزراعة التقليدية في سيوة، وكيف إستطاع السكان الحفاظ عليها و تناقلها عبر الأجيال، بالإضافة إلى رصد التنوع الحيوي من السلالات المنتجة بوسائل الزراعة التقليدية والأنظمة الحيوية المترتبة عليها لتشمل الثروات الحيوانية وما يترتب عليها من ممارسات تراثية، مؤكدًا أنه خلال زيارته سيعمل أيضًا على تحديد المشكلات و التحديات التى تواجه مثل هذه الممارسات التقليدية في الزراعة حاليًا أو التي ربما قد تعيقها عن الإستمرار في المستقبل، و حدد الخبير بناءً على هذه الجوانب خطة بحثه الميداني في سيوة خلال زيارته المرتقبة في الأيام القليلة القادمة والتي سيبنى عليها تقريره الفنى لرفعه إلى “الفاو ” فيما بعد.

يذكر أن تعداد سيوة يضم أكثر من 28 ألف نسمة، و تضم المدينة إحدى عشرة قبيلة تقيم بالمدينة والقرى التابعة لها، و يتحدث سكانها اللغة العربية إلى جانب اللغة الأمازيغية، وتعتمد في الزراعة على طرق الري بالفيض التقليدية ، حيث يتم توصيل قنوات مائية عشوائية تتصل بالأبار السطحية أو بالعيون الطبيعية التى تنتشر بالواحة و يتم مشاركتها وفقا لحصص و حيازة المزارعين في الأرض، بينما يتم الصرف عبر قنوات تم إنشاؤها قديمًا تتصل بالبحيرات الموجودة داخل المدينة، وتشتهر سيوة بزراعة الزيتون، ونخيل التمر حيث تُعد واحة سيوة من أهم مناطق إنتاج البلح فى مصر والتي يصل عدد النخيل فيها إلى 14 مليون نخلة، بينما تستأثر منها سيوة بعدد يصل إلى 550 ألف نخلة مزروعة فى 6810 فدان.