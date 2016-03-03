دفاع أمين الصيرفى لقاضى "التخابر": موكلى وابنته لم يبيعا أى مستندات لقطر

تواصل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر، سماع مرافعة الدفاع.

وتحدث "كامل مندور" دفاع المتهم الثالث فى القضية "أمين الصيرفى" سكرتير الرئيس الأسبق "محمد مرسى"، موجهًا حديثه إلى القاضى، قائلا "لا يمكن أن نتخيل أن يتم الحكم على رئيس دولة بحجم مصر بإفشاء أسرارها، فان هذا غير منطقى بأن يخون مرسى بلاده، مشددا أن موكله وابنته لم يبيعا أى مستندات أو وثائق لدولة قطر، وأن من قام بذلك صحفية ومعدة برامج، وذلك من واقع وظيفتها ببيع المعلومة مقابل الحصول على أموال".

وأكد "مندور" أن موكله كان يقصد حماية المستندات وأسرار البلاد، لذلك أخذها إلى بيته، خوفا عليها من أن تقع فى أيدى المخربين، مثلما حدث مع الوثائق والمستندات الخاصة بأمن الدولة أثناء 25 يناير، وأنه عندما ألقى القبض عليه، خافت ابنته كريمة على والدها فحاولت إخفاء تلك الأوراق عند إحدى صديقاتها لحمايتها، إلا أن هذه الصديقة استغلت هذه الأوراق وباعتها لحاجتها للأموال، لافتا إلى أن الصرفى وابنته لم يعلما شيئا عن ذلك ولا عن الأموال .

كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

دفاع المتهم الثالث فى التخابر مع قطر: أقوال ابنة موكلى تنفى إفشاء الأسرار