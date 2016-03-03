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بالصور.. ضبط لحوم فاسدة ومذبوحة خارج "السلخانة" فى منفلوط بأسيوط

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بالصور.. ضبط لحوم فاسدة ومذبوحة خارج "السلخانة" فى منفلوط بأسيوط بالصور.. ضبط لحوم فاسدة ومذبوحة خارج "السلخانة" فى منفلوط بأسيوط
تمكنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع إدارتى والطب البيطرى، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة والمذبوحة خارج السلخانة.

كان المهندس أحمد شوقى محبوب، رئيس مركز ومدينة أسيوط، قد شكل حملة مكونة من إدارة تموين منفلوط والإدارة البيطرية، للمرور على الأسواق.

وتمكنت الحملة من ضبط 145 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج السلخانة، وغير الصالحة للاستهلاك الأدمى، طبقا لما ورد فى تقرير الطب البيطرى، وذلك فى إطار خطة المركز للمرور على الأسواق ومحلات بيع اللحوم، ومتابعة السلع التى تقدم للمواطنين، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، للحفاظ على صحة المواطنين.

تم تحرير محاضر جنح ضد المخالفين، وإرسالها للنيابة العامة للنظر والتصرف، وإعدام المضبوطات بإشراف الطب البيطرى.

اللحوم-المضبوطة-(2)

اللحوم-المضبوطة-(3)

الصندوق الإجتماعى بأسيوط يتلقى طلبات ترخيص سيارات مبردة

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مصر 365

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