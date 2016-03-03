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العثور على جثة شاب مصاب بطلق نارى وسط الزراعات فى ميت غمر بالدقهلية

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العثور على جثة شاب مصاب بطلق نارى وسط الزراعات فى ميت غمر بالدقهلية العثور على جثة شاب مصاب بطلق نارى وسط الزراعات فى ميت غمر بالدقهلية
عثر أهالى قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، على جثة شباب مصاب بطلق نارى فى البطن بإحدى الأراضى الزراعية.

كان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز ميت غمر، بعثور أهالى قرية كوم النور على جثمان شاب يبلغ من العمر 22 سنة.

انتقلت قوة من مباحث مركز ميت غمر، وبالفحص تبين أن الجثمان لشاب يدعى "السعيد ع. ا" مصاب بطلق نارى بالبطن، وتم نقله إلى مستشفى ميت غمر المركزى، وجارى البحث والتحرى لكشف غموض الحادث.


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