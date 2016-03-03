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إصابة سيدة بطلق نارى على يد مجهولين أثناء سرقتهم محطة محمول بالشرقية

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إصابة سيدة بطلق نارى على يد مجهولين أثناء سرقتهم محطة محمول بالشرقية إصابة سيدة بطلق نارى على يد مجهولين أثناء سرقتهم محطة محمول بالشرقية
أصيبت سيدة بطلق نارى على يد مجهولين، اليوم الخميس، فى سطو مسلح على محطة تقوية إرسال المحمول بقرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بإصابة "هويدا.م" 32 سنة ربة منزل، بطلق نارى بالكتف، فى سطو مسلح على محطة تقوية شبكات المحمول بقرية الصنافين، من قبل مجهولين أثناء هجومهم على محطة تقوية لسرقتها، تم نقل المجنى عليها للمستشفى الجامعى بالزقازيق، لتلقى العلاج، وتولت النيابة متابعة التحقيقات.

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