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فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة وبدء دخول وخروج السفن بصورة طبيعية

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فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة وبدء دخول وخروج السفن بصورة طبيعية فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة وبدء دخول وخروج السفن بصورة طبيعية
قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية أن حركة السفن عادت لطبيعتها فى الرابعة والنصف من عصر اليوم الخميس، بعد فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة، حيث بدأت إدارة الحركة والخدمات البحرية فى دخول ما هو جاهز للدخول من سفن طبقا للأولوية، وخروج السفن الجاهزة للسفر.

وأضاف الغندور أن عدد السفن الموجودة بالمخطاف الخارجى كان قد بلغ 40 سفينة قبل البدء فى دخولها.

وشدد اللواء بحرى، مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء إسكندرية على التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروح السفن والشاحنات والبضائع بيسر وأمان.


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- استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثانى بسبب الشبورة المائية
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