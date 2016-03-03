ننشر حركة تغييرات "قيادات السكة الحديد" بعد إقالة رئيس الهيئة

حصل "اليوم السابع" على حركة التغييرات الكاملة التى أجراها الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل لقيادات هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، بعد قراره بإقالة رئيس الهيئة اللواء أحمد حامد، وتعيين اللواء مهندس مدحت شوشة خلفا له.

وشملت حركة التغييرات، تعيين المهندس فرج محمود نائبا لرئيس هيئة السكة الحديد للموارد البشرية، بدلا من السيد الراضى، والمهندس محمد عامر نائبًا لرئيس الهيئة للصيانة والدعم الفنى، والمهندس خالد صبرة نائبًا للسلامة والمخاطر.

فيما شملت حركة التغييرات، الإبقاء على المهندس السيد سالم نائبًا لرئيس الهيئة لقطاعى المسافات الطويلة والقصيرة، وحسنى سليمان نائبًا لرئيس الهيئة للموارد المالية، وجمال الشامى نائبًا لرئيس الهيئة لقطاع البضائع، وأشرف رسلان نائبًا لرئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية.

وزير النقل يقيل رئيس هيئة السكة الحديد ويعين مدحت شوشة خلفا له

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