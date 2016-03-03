صور | توزيع 59 تاكسي لشباب الوادي الجديد في احتفالية كبري

نظمت محافظة الوادي الجديد اليوم احتفالية كبري بإستاد الخارجة الرياضي لتوزيع 59 سيارة تاكسي على شباب المحافظة ضمن مبادرة مشروع الــ1000 تاكسي التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل 10 محافظات من ضمنهم محافظة الوادي الجديد لتشغيل الشباب المقدمة من صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك بحضور اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي، والدكتورة سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، والدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللواء محمد قاسم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد عشماوي خلال كلمته بالاحتفالية بأن نصيب المحافظة من المبادرة هي 59 تاكسي موزعة علي شباب مراكز المحافظة مضيفًا بأن هذا المشروع يعد ضمن سلسلة المشروعات التي تقدمها الدولة لمحاربة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

ومن جانبها أوضحت أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية بأن الصندوق يمول الشباب المنتفع بمقدم 23 الف جنيه من إجمالي 90 الف جنيه سعر التاكسي يتم سداد باقي المبلغ بفائدة 5 % علي 6 سنوات.