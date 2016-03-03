استغلال مجزري جيركو والبساتين بعد التطوير ورفع كفاءة سوق عزبة النصر

ناقش الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور خالد فهمى وزير البيئة خلال اجتماعهما بالديوان العام للمحافظة، سبل إيجاد أفضل الحلول وما أتخذ من إجراءات تنفيذية بمجموعة من الملفات والمشروعات الحيوية المشتركة، وأهمها تحقيق الاستغلال الأمثل لموقعي مجزري جيركو والبساتين المقامان على مساحة 40 فدان، من خلال تطويرهما ودمجهما معًا في كيان قوي.

ليخدم الكيان المُشكل صناعة اللحوم والدواجن بعد توفيق أوضاعهم وفقًا للشروط البيئية العالمية، مع الاستفادة من المساحات الكبيرة الغير مستغلة في إقامة سوق متطور ومنطقة سكنية آمنة تضم 4000 وحدة تخصص لنقل وتسكين أهالي العشوائيات المجاورة، وكذلك ملف إنشاء مصنع حديث لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم مستغلاَ تجمع تلك المخلفات بأعداد كبيرة بالمنطقة المجاورة لمحطة المناولة بمنطقة البساتين مع مراجعة مقالب المنطقة الشرقية وتطويرها، واخيرًا مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق عزبة النصر بالبساتين.

وأكد محافظ القاهرة أن اللقاء جاء ضمن سلسة اجتماعات دورية للتنسيق مع الوزيرين لمتابعة تلك المشروعات والملفات المشتركة وما وصلت إليه أعمال اللجان الفنية المشتركة، وفيما يخص استعراض مشروع تطوير ودمج مجزر جيركو التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية 15 فدان ومجزر البساتين التابع للمحافظة 25 فدان، تقرر تكليف مدير مديرية الإسكان بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لوضع كافة التصورات الهندسية المتاحة بعد رفع كامل لمساحة المجزرين والمناطق الغير مستغله المحيطة بهم بما يحقق الاستغلال الأمثل لها مع الالتزام بالاشتراطات البيئية وبعدم إهدار بعض المبان والمكونات الرئيسية المقامة بالفعل داخل المجزرين، مضيفًا إننا في أمس الحاجة للاستفادة من أية مساحات غير مستغلة في إقامة بعض المشروعات الحيوية العاجلة والمخطط لها بالمنطقة مثل نقل سوق التونسي العشوائي الذي تعرض للحريق أكثر من مرة، وكذلك توفير مساكن آمنة لإخلاء المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة “البساتين ومنشأة ناصر”، ونقل سكانها إلى وحدات سكنية آمنة وقريبة من موقعهم.

وأشار الدكتور خالد حنفي وزير التموين، أن الوزراة جاهزة لضخ استثمارات ضخمة لإتمام عملية تطوير وتحديث المجزرين بهدف زيادة طاقة الذبح وتحديث ثلاجات ومعدات التبريد والتجميد والتعبئة لمضاعفة طاقتها وتعظيم امكانيات المجزرين بعد الدمج بما يخدم محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة وبما يحقق الاستفادة الكاملة لصناعة اللحوم والدواجن، مؤكدًا أن هدف المحافظة في الاستغلال الأمثل للمساحات هدف حيوي وقومي في مواجهة ملف العشوائيات ونقل السكان من المناطق الخطورة الداهمة وتسكينهم بمساكن أخرى آمنة حفاظًا على أرواحهم، وقد تم الاتفاق أن لا يغفل مشروع التطوير الجديد واستغلال المساحات عدم الإضرار بأية استثمارات في شكل معدات وعنابر وثلاجات ومبان رئيسية قائمة بالفعل داخل المجزرين.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أنه تم الاتفاق على تمويل إقامة مصنع متطور لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم لتحقيق الاستفادة الكاملة من تلك نواتج الهدم ومخلفات المحاجر المتراكمة بمحطة المناولة بمنطقة البساتين والتخلص منها نهائيًا بتحويلها لمواد بناء جديدة، وفقًا لأحدث الاشتراطات البيئة، كما أضاف الوزير أنه تمت الموافقة على آليات تنفيذية فيما يخص تطوير ورفع كفاءة سوق عزبة النصر العشوائي لتلافي الآثار السلبية الحالية على البيئة وصحة المواطنين، وتمت أيضًا دراسة مراجعة الأوضاع البيئية لمقالب المنطقة الشرقية والتزامها بعدم الإضرار بالبيئة داخل المناطق المحيطة.

شهد الاجتماع الدكتور جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ورؤساء آحياء البساتين والخليفة وعدد من قيادات وزارتي التموين والبيئة ومحافظة القاهرة.