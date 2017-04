قناع فيتامين C للقضاء على التجاعيد

يعتبر فيتامين C من أهم الفيتامينات الضرورية لنضارة وشباب بشرتك، فهو يحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة، كما أنه يحارب الجذور الحرة التي تتلف الخلايا وتكسر الكولاجين، مما يقلل من تكون الخطوط الدقيقة لتتمتعي ببشرة خالية من أي خطوط أو تجاعيد لأطول فترة ممكنة.بالإضافة إلى أنّ فيتامين C يجعل بشرتك أنعم وأرطب. ولقد أثبتت الدراسات هذا الأمر، حيث أكدت على أنّ الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بفيتامين C لديهم عدد أقل من التجاعيد، ولديهم جفاف أقل.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار كريمات العناية بالبشرة التي تحتوي على فيتامين C في مكوناتها، إلا أنه يمكنك التغلب على هذه المشكلة بصنع كريمك المنزلي الخاص، فبهذه الطريقة ستجمعين بين توفير الكثير من المال، وبين صنع تركيبة رائعة غنية بمكونات فيتامين C. ففيتامين C لا يتوفر فقط في البرتقال والليمون، وإنما يمكنك الحصول عليه في الفراولة والتوت وغيرها من المكونات الطبيعية الأكثر فعالية.

إليك قناع غني بفيتامين C لنضارة بشرتك وحمايتها من التجاعيد:

قد يعجبك : مستحضرات العناية بالبشرة التي تلزمك لهذا الموسم

المكونات:

1.نصف كوب من الفراولة.

2.نصف كوب من التوت.

3.كوب زبادي.

4.نصف ملعقة من العسل.

الطريقة:

1.ضعي المكونات جميعها في الخلاط.

2.اضربيها جيداً حتى يصبح لديك خليط متماسك.

3.ضعي طبقةً رقيقةً على بشرتك.

4.اتركيها لمدة عشر دقائق ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

5.احرصي على تطبيق هذا القناع مرتين في الأسبوع على الأقل ولا تنسي تعزيز هذا القناع بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C يوميّاً.

ابعي أيضاً:

خلطة جنونية للعناية بالبشرة اعتمدها الملايين Multimasking#

بالفيديو: خلطات تبييض الأكواع والنتيجة صادمة!