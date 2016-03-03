أميرات ديزني محجبات على انستقرام

"غير معقول " هي العبارة التي تعلو لسان كلّ من شاهد أميرات ديزني بالحجاب على انستقرام وفايسبوك في الأيام الماضية .

سحر المكياج جملة تختصر هذه الحالة الإبداعية، التي جعلت تلك الصورة ترقى لتغدو حالة فنية، تستحقّ أن توصف بأنها اجتاحت مواقع التواصل.

فالشابة المحجبة ترجمت شغفها بعالم الكارتون وحبّها للمكياج بلمسات يمكن وصفها بالمجنونة، لتخرج بنتيجة لا يمكن تصديقها .

شخصيات كرتونية من ديزني ومارفل، و أخرى من عالم الأفلام الخرافية، ملأت انستقرام الشابة "ساراسواتي"، تحت عنوان Queen of Luna ، حيثُ استعرضت أكثر من 300 صورة مختلفة، تثبت أن للمكياج قوة فوق التصور، قادرة على تغيير شكل أيّ كان، لترسم على وجهه ملامح أخرى، من دون أيّ حاجة لمشرط التجميل.

كثيررون تابعوا أعمال ساراسواتي خلال الأسبوع المقبل، بعد أن أضاءت عليها الصحف الأجنبية، وتبعتها العربية. لكن يبقى أنّ الفن يحتاج لجمهور؛ ولهذا المكياج جمهور خاص، فهل أحببتم طريقتها في استخدام الحجاب وهذا المكياج المجنون ؟.

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