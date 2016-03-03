إحالة مدير حماية الأراضى ببورسعيد للنيابة لإخفاء معلومات عن مجرى قناة السويس

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إيقاف مدير إدارة حماية الأراضى بالمركز الزراعى عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالته للنيابة العامة، لقيامه بإخفاء معلومات وبيانات حول تعديات بالأراضى الزراعية للمجرى الملاحى لقناة السويس جنوب بورسعيد لمنع إزالتها، تمهيدًا لتقنين أوضاعها.

وأكد مصدر بالمحافظة، أن المهندس محمد إبراهيم مدير مديرية الزراعة اكتشف التجاوزات خلال الحملة التى تهدف لإزالة المخالفات والتعديات الزراعية على شريط المجرى الملاحى لقناة السويس.

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