وفد سياحى ألمانى يصل المنيا لأول مرة منذ سنوات

يصل بعد قليل لمحافظة المنيا، وفد سياحى لأول مرة منذ عدة سنوات يضم 74 ألمانيًا على مركب سياحى قادمين من الأقصر وسيكون فى استقبالهم محافظ المنيا.

وقال اللواء طارق نصر محافظ المنيا، فى بيان له اليوم، إن هذا مؤشر جيد على عودة السياحة للمنيا بعد سنوات طويلة ، ودليل علي عودة الامن والامان لمحافظة المنيا ، والتى تعد من اولى المحافظات سياحى.

وأوضح نصر، أن الأيام القادمة سوف تشهد تطور كبير في المناطق الجاذبه للسياحة بالمحافظة مما سوف يؤثر ايجابيا علي توافد السياح وجذب السياحة، مشيرًا إلى ان المنيا تمتلك مقومات جذب السياحة والمنيا تنظر السياح.

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