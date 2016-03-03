مديرة مدرسة تضرب عن الطعام بالمنيا لتضررها من المدرسين

أضربت مديرة مدرسة بمطاى عن الطعام، لتضررها من عدد من المدرسين، اعترضوا على توليها منصب مدير المدرسة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد هاشم مأمور مركز مطاى، من مستشفى مطاى العام، بوصول "عائشة .خ"، 50 عاما، مديرة مدرسة، مضربة عن الطعام.

بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات وبالانتقال والفحص، وسؤالها قررت بإضرابها عن الطعام لتضررها من كل من "ح. ا " و"أحمد . م " ورضا ع .م " و "علاء. ف" مدرسين بنفس المدرسة وذلك لاعتراضهم على توليها منصب مدير المدرسة وعدم التزامهم بالعمل، ورفض تنفيذ التعليمات الصادرة منها.

تم إسداء النصح والإرشاد للمذكورة، لاتخاذ الطرق القانونية لعرض شكواها إلا أنها لم تمتثل

>فى وقت لاحق عدلت المذكورة عن إضرابها عقب مقابلة وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدراة مطاى التعليمية بها بالمستشفى، وإعلانها اتخاذ اللازم تجاه المذكورين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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