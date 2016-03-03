ديفيد كاميرون: سوريا بحاجة إلى فترة انتقالية لا مكان فيها لـ"بشار الأسد"

طالب رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، روسيا بالكف عن توجيه الضربات العسكرية للمعارضة السورية المعتدلة والمدنيين، مشيرًا إلى أن سوريا بحاجة إلى فترة انتقالية لا مكان فيها لبشار الأسد.

وأعلن رئيس الوزراء البريطانى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، فى العاصمة البريطانية لندن، وبثه التليفزيون على الهواء مباشرة، عن تخصيص 17 مليون جنيه استرلينى؛ لتعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة أزمة اللاجئين.

ودعا رئيس الوزراء البريطانى، إلى استراتيجية شاملة لمكافحة خطر ما سماه "التطرف الإسلامى"، موضحًا أنه بحث مع الرئيس الفرنسى سبل التصدى للإرهاب.

وحول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، قال: بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى مفيد لها وللاتحاد.

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