أكراد سوريا: لم نتلق أى دعوة للمشاركة فى المفاوضات السورية بجنيف

>أكد رئيس ممثلية أكراد سوريا فى موسكو رودى عثمان اليوم الخميس أنه لم يتم توجيه أى دعوة رسمية لهم من قبل الدول المعنية بتنظيم المفاوضات السورية فى جنيف، رغم وجود تعهدت بإشراك الأكراد فى التفاوض.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن عثمان قوله "إننا على اتصال بالعديد من الدول الكبرى المشاركة فى تنظيم المفاوضات السورية -السورية، ونطالب بالسماح لنا بالمشاركة، لكن ليس هناك نتيجة حتى الآن" .

وشدد على ضرورة إشراك مكونات المجتمع السورى الأخرى فى المفاوضات، ومنها الآشوريون.

>وتساءل:" كيف يخطط المجتمع الدولى لإنشاء منظومة ديمقراطية فى سوريا، فى الوقت الذى يتم فيه حرمان بعض الشعوب التى تعيش فى البلاد من المشاركة فى المفاوضات؟".

ولفت إلى أن هناك قوى تسعى لمنع بعض الأطراف، ولاسيما تلك التى تمثل الشعب فعلا، من خوض المفاوضات، مشيرا فى هذا الخصوص إلى منع حزب الاتحاد الديمقراطى من المشاركة.

وأضاف:" ليس سرا أن تلك القوى تهدد بأنه فى حال انضم الأكراد إلى المفاوضات، فسينسحب منها بعض فصائل المعارضة، ما سيؤدى إلى إفشال الحوار".

>يذكر أن المبعوث الأممى إلى سوريا، ستافان دى ميستورا، أكد أن المشاورات فى إطار محادثات "جنيف-3" ستستأنف فى 9 مارس الجارى.