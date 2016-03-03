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السلطات المغربية تعثر على أسلحة بيولوجية لدى خلية إرهابية مرتبطة بداعش

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السلطات المغربية تعثر على أسلحة بيولوجية لدى خلية إرهابية مرتبطة بداعش السلطات المغربية تعثر على أسلحة بيولوجية لدى خلية إرهابية مرتبطة بداعش

> أعلنت الداخلية المغربية اليوم الخميس أن المواد المشبوهة التى ضبطت لدى عناصر خلية إرهابية تم تفكيكها فى مدينة الجديدة مؤخرا تحتوى على مواد "بيولوجية فتاكة".

ونقلت قناة (العربية) عن الداخلية قولها - فى بيان اليوم - إن "الكشف العلمى على المواد المشبوهة التى تم حجزها بمدينة الجديدة على خلفية تفكيك الشبكة الإرهابية، بتاريخ 18 فبراير الماضي، المكونة من 10 عناصر من بينهم فرنسي، من طرف المكتب المركزى للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أثبتت أنها تحتوى على مواد سامة بيولوجية فتاكة".

وأضاف البيان أن هذه المواد مصنفة من طرف الهيئات العالمية المختصة بالصحة فى خانة الأسلحة البيولوجية الخطيرة، بالنظر إلى قدرة كمية قليلة منها على شل وتدمير الجهاز العصبى للإنسان والتسبب فى وفاته، كما أن هذه السموم من شأنها تعريض المجال البيئى للخطر فى حالة تسريبها عبر المياه والهواء.

وأشار إلى أن اعترافات أعضاء هذه الشبكة الإرهابية أكدت أنهم قاموا بتحضير هذه المواد القاتلة تمهيدا لاستعمالها فى إطار مشروعهم الإرهابى فى المملكة المغربية.
>وأوضح البيان أنه تم تقديم أفراد هذه الشبكة الإجرامية، التى كانت تخطط لإثارة أكبر قدر ممكن من الفزع والخوف فى نفوس المغاربة، إلى العدالة فى أول من مارس الجاري، بعد انتهاء البحث الذى أجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

يذكر أن قوات الأمن المغربية أعلنت - فى 18 فبراير - اعتقال 10 منتمين لشبكة إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابى من بينهم مواطن فرنسي، وذلك خلال عمليات مداهمة جرت فى مدن مكناس وسيدى قاسم والصويرة والجديدة.
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مصر 365

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