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وسائل إعلام حكومية: الكهرباء تعود تدريجيا فى سوريا

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وسائل إعلام حكومية: الكهرباء تعود تدريجيا فى سوريا وسائل إعلام حكومية: الكهرباء تعود تدريجيا فى سوريا

>ذكرت وسائل إعلام حكومية إن التيار الكهربائى يعود تدريجيا بعد انقطاعه فى مختلف أرجاء سوريا اليوم الخميس وتعطل خدمة الإنترنت جزئيا كذلك.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الشركة السورية للاتصالات قولها إن التيار الكهربائى يعود تدريجيا وسيستعاد بطاقته السابقة بحلول منتصف الليل. ولم تذكر سبب الانقطاع.

وكانت الشركة ذكرت فى وقت سابق أن "التيار الكهربائى انقطع فى جميع المحافظات." وأضافت "ورشات الإصلاح بدأت بتحديد أسباب هذا الانقطاع المفاجئ."

وأكد شاهد من رويترز أن الكهرباء قطعت عن دمشق وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان الذى يراقب الصراع الدائر منذ خمس سنوات فى البلاد إن التيار الكهربائى قطع عن الغالبية العظمى من المحافظات.

ونقلت الوكالة عن شركة الاتصالات قولها كذلك إن خدمة الإنترنت "توقفت بشكل جزئى نتيجة حدوث عطل طارئ على أحد محاور الشبكة وأن ورشات الصيانة توجهت إلى مكان العطل لإصلاحه".
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