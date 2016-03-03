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تقرير في الجول - شاهد 5 أهداف لم يحرزها ميسي.. حتى الآن

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تقرير في الجول - شاهد 5 أهداف لم يحرزها ميسي.. حتى الآن تقرير في الجول - شاهد 5 أهداف لم يحرزها ميسي.. حتى الآن

يلعب الزمالك بالزامبي إيمانويل مايوكا في التشكيل الأساسي للفريق أمام الإنتاج الحربي فيما عاد طارق حامد للأبيض بعد غيابه عن المباريات الشهرين الماضيين.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج في الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

وغاب حمادة طلبة عن التشكيل الأساسي للزمالك بسبب الإيقاف فيما يلعب الثنائي كهربا وأيمن حفني خلف مايوكا في الخط الهجومي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: عادل جمعة – علي جبر – محمد كوفي – حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد – معروف يوسف – عمر جابر

الهجوم: كهربا – مايوكا – أيمن حفني

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